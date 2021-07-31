За сутки в России выявили 23 807 случаев коронавируса
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За сутки умерли 792 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 158 563.
Выздоровел 19 771 человек, за всё время эпидемии от COVID-19 вылечились 5 608 619 пациентов.
Накануне сообщалось о 23 564 заболевших.
Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.