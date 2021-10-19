Скончались 1015 пациентов: в России обновился суточный максимум смертей от COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировано 33 740 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа полностью выздоровели 23 426 человек, число летальных исходов составило 1015 — это максимальное значение с начала пандемии. Между тем в Москве рассказали о сроках проведения розыгрышей десяти квартир среди вакцинированных от COVID-19 жителей столицы. В то же время в Санкт-Петербурге с 1 ноября ужесточаются меры по борьбе с распространением коронавируса, тогда как в Крыму вводят обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей.

В России на последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом в 7,4% случаев у больных не было клинических проявлений. При этом впервые за последние семь дней показатель суточного прироста снизился по сравнению с предыдущим днём. 18 октября был зафиксирован максимум новых заболевших с момента начала пандемии — 34 325.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (5700), Санкт-Петербурге (3220) и Московской области (2955).

Также за минувшие 24 часа полностью выздоровели 23 426 человек.

На сегодняшний день в России от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 225 325 пациентов, в том числе 1015 человек — за последние 24 часа. Таким образом, в стране обновился суточный антирекорд по числу летальных исходов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 201,6 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 1,7 млн человек.

Также на russian.rt.com Общее число случаев превысило 8 млн: в России пятый день обновляется максимум по количеству заболевших COVID-19 за сутки

По данным системы маркировки «Честный знак», в период 2020—2021 годов самыми популярными лекарствами у граждан РФ стали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол, передаёт РИА Новости.

«Самым популярным и продаваемым лекарственным средством в период пандемии по количеству проданных упаковок стал «Цефтриаксон», россияне приобрели с августа 2020 года 32 млн упаковок. Вторым по востребованности среди граждан стало жаропонижающее средство «Парацетамол», его приобрели 31 млн упаковок», — сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).

Третье место по востребованности занял «Азитромицин», продано 12 млн упаковок. Также в топ-10 вошли «Арбидол» (11 млн упаковок), «Дексаметазон», «Амоксиклав», «Цефотаксим» (все — по 5 млн), «Амоксицилин» и «Эликвис» (по 4 млн), «Левофлоксацин» (более 3 млн).

Отмечается, что в системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тыс. участников, включая 438 производителей.

Программа поощрения за вакцинацию в Москве

С 27 октября в Москве на протяжении пяти недель будут проводить розыгрыши квартир среди жителей столицы, сделавших прививку от коронавирусной инфекции в период с 18 октября по 21 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Розыгрыши начнутся 27 октября и будут проходить каждую среду в течение пяти недель в прямом эфире телеканала «Москва 24». Информацию о победителях объявят в эфире и опубликуют на портале mos.ru. Каждую неделю будут разыгрываться по две квартиры», — говорится в сообщении.

Участниками поощрительной программы могут стать совершеннолетние граждане России с московским полисом ОМС, которые получили первый компонент вакцины от COVID-19 или пройдут повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. При этом в пункте вакцинации необходимо дать согласие на участие в розыгрыше.

Первый розыгрыш квартир пройдёт среди прошедших вакцинацию с 18 по 24 октября. Последний розыгрыш намечен на 24 ноября.

Усиление ограничений в России

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге ужесточаются меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, с 1 ноября доступ в общественные места и на мероприятия в городе будет осуществляться по QR-коду. С 15 ноября система распространится на посетителей культурных заведений (театры, кинотеатры, музеи), бассейнов, фитнес-центров и ЗАГСов. С 1 декабря QR-коды будет необходимо предъявлять при посещении кафе и ресторанов, магазинов, за исключением продовольственных и торгующих товарами первой необходимости.

Наряду с этим в Санкт-Петербурге будет усилен контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. Речь идёт о масочном режиме в транспорте и общественных местах, а также о социальной дистанции.

«Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры», — сказал губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России».

19 октября межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщило о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников ряда отраслей. Речь идёт о сотрудниках сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и торговли, а также о работниках сферы услуг (общепит, гостиницы, хостелы, пансионаты), ЖКХ и энергетики, работниках салонов красоты, спортзалов и других подобных заведений. Кроме того, привиться должны государственные и муниципальные служащие.

Согласно постановлению, руководители компаний должны организовать вакцинацию первым компонентом 80% сотрудников до 15 ноября.