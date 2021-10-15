«Город всё равно будет развиваться»: Собянин рассказал о возможных ограничениях из-за COVID-19 в Москве

В Москве возможны краткосрочные ограничительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции, однако город не будет останавливаться из-за пандемии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что нынешняя осенняя волна распространения COVID-19 сложная, с высокой динамикой. Собянин подчеркнул необходимость «беречь себя, выполнять санитарные нормы и активно вакцинироваться».

В Москве возможны краткосрочные ограничительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции, однако город не будет останавливаться из-за пандемии. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в интервью на канале ТВЦ.

«Мы не будем останавливаться в развитии города, пандемия или нет, город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит», — сказал Собянин.

Говоря о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции, Собянин отметил, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная, с высокой динамикой.

«За последние недели мы видим прирост на 20-30%, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается», — рассказал он.

Собянин подчеркнул необходимость «беречь себя, выполнять санитарные нормы и активно вакцинироваться».

Он заметил, что в течение шести месяцев эффект от вакцины ослабевает, однако сделавшие прививку люди, даже попадая в больницу, всё равно легче переносят болезнь, и смертность среди вакцинированных «кратно меньше», чем среди не прошедших вакцинацию.

«Нужно в первую очередь заботиться о себе. Не слушайте никого, у нас замечательная вакцина, первоклассная, мирового уровня, прошедшая все необходимые испытания», — отметил градоначальник.

По его словам, на данный момент сложнее всего обстоят дела с вакцинацией пожилых людей.

«У нас только треть пожилых людей привилась. Что это означает — что они по-прежнему находятся в огромной группе риска, потому что у нас 80% умирающих от COVID-19 — это люди старше 60 лет», — пояснил мэр.

AFP

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Он обратил внимание, что московские власти проводят консультации среди населения, а также сформировали специальный подарок для пожилых людей — набор медицинских препаратов.

По желанию пожилые люди могут вместо подарка получить выплату в 10 тыс. рублей. Он также отметил, что со следующей недели в столице начнут разыгрывать «10 квартир в течение пяти недель среди тех, кто сделал прививку».

«Но главный стимул — собственное здоровье, собственная жизнь. Какой ещё стимул нужен? Пандемия — это не на один день, мы будем с этим ещё долго жить, к сожалению», — заметил Собянин.

Говоря об обязательной вакцинации для определенных групп граждан в столице, Собянин напомнил, что Москва первая прибегла к такой мере в отношении, в частности, врачей, учителей, социальных работников, сотрудников общепита, транспорта и других сфер, где работники находятся в непосредственном контакте с гражданами.

«Мы не отменяли это решение. Правда, по нему нужно было привить не менее 60%. Сегодня из них привито уже не менее 70%, а в некоторых категориях больше 80%», — отметил он.

На этом фоне принимать дополнительные решения «уже нет смысла», заявил Собянин, уточнив, что эти категории граждан должны продолжать прививаться, а также ревакцинироваться.

«Потому что, к сожалению, против дельта штамма через шесть месяцев вакцина начинает уже менее эффективно действовать, но тем не менее она спасает от тяжёлых форм заболевания», — заключил он.

Ситуация с коронавирусом в регионах РФ

Российские регионы продолжают принимать решения об ужесточении либо послаблении введённых из-за коронавируса ограничительных мер исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

Так, власти Оренбурга продлили дистанционное обучение для школьников 5—10-х классов до 24 октября с последующим уходом на осенние каникулы.

Также по теме С 14 октября: в 10 школах Москвы стартует бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 В оперштабе Москвы сообщили о запуске проекта по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19 в десяти столичных школах — ученики...

«Ещё неделя разобщения старших школьников и ограничение контактов всех детей от семи до 17 лет на следующую неделю каникул прервёт цепочки распространения вируса, поможет сохранить здоровье оренбуржцев и снизит нагрузку на систему здравоохранения», — заявили на заседании муниципального оперштаба.

Схожее решение приняли власти Самарской области — в регионе продлили дистанционное обучение для школьников с 6 по 11 класс до 7 ноября.

Власти Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

В частности, деятельность учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. В числе обязательных условий работы указанных учреждений отмечается наличие у сотрудников и посетителей QR-кодов о прохождении вакцинации, справки о перенесённом в последние полгода коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте сроком не более 72 часов. Кроме того, в регионе ограничивается пребывание детей в возрасте до 14 лет в местах общепита и ТЦ без сопровождения взрослых. Помимо этого, свадьбы, банкеты, корпоративы и иные мероприятия запрещается проводить при численности более 50 человек.

В Свердловской области расширили список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19 — сделать прививку должны работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники МФЦ, объектов транспортной инфраструктуры, общежитий, музеев, выставочных залов.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение перенести сроки осенних каникул для школьников — они начнутся 25 октября.

Также в Красноярском крае Роспотребнадзор поручил привить от коронавируса 80% граждан из ряда категорий, подлежащих обязательной вакцинации.