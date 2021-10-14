«Безответственно не делать прививку»: Песков прокомментировал возможность ужесточения мер по борьбе с COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ужесточения в стране мер по борьбе с коронавирусом. По его словам, введение новых ограничений не планируется, пока инфраструктура здравоохранения находится в рабочем состоянии. Говоря о новом антирекорде по суточной заболеваемости и смертности от COVID-19, Песков отметил необходимость продолжать разъяснять людям необходимость вакцинации, «не скрывая самых трагических фактов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ужесточения в стране мер по борьбе с коронавирусом.

Отвечая на вопрос, есть ли черта, после которой власти России будут готовы перейти к «более решительным мерам», Песков отметил, что дело «не в черте и вряд ли она может быть».

Он подчеркнул, что за прошедшие два года был наработан определённый опыт, и сейчас в России мобилизована вся медицинская инфраструктура, «больше и технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей».

«До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлёбывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться», — сказал Песков.

Он также напомнил, что в тех регионах, где ситуация приближается к критической и система здравоохранения уже не может оказывать помощь новым пациентам, местные власти принимают решения о мерах исходя из своих особых полномочий.

Кроме того, комментируя новый антирекорд по суточной заболеваемости и смертности от COVID-19, Песков отметил необходимость продолжать разъяснять людям необходимость вакцинации, «не скрывая самых трагических фактов».

«Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает», — заметил представитель Кремля.

В России за прошедшие сутки было выявлено 31 299 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (6712), Санкт-Петербурге (2345) и Московской области (1911).

За это время полностью выздоровели 21 670 человек, 986 пациентов скончались — таким образом в стране обновился суточный антирекорд смертности от COVID-19 с начала пандемии.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 892 980. С начала пандемии в России выздоровели 6 937 756 пациентов, 220 315 человек скончались.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан в первую очередь с поведением населения и низкими темпами вакцинации.

По его словам, в настоящее время лечение от коронавируса проходят более 1,1 млн пациентов, что создаёт высочайшую нагрузку на систему здравоохранения. Он также сообщил, что среди людей в возрасте старше 60 лет были вакцинированы 42%.

«Этого недостаточно. Люди старше 60 лет, вам каждому фактически необходима вакцинация от COVID-19. Это крайне опасно для вашего здоровья и жизни», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что коронавирус захватывает и молодое население, и напомнил, что вакцина доступна в каждом регионе.

«Если мы сейчас не примем общих мер по ограничению, в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, то мы рискуем продолжить рост», — пояснил министр.

Академик РАН, эпидемиолог, доктор медицинских наук Вадим Покровский в беседе с радио Sputnik также подчеркнул необходимость соблюдать правила безопасности, в том числе во время поездок в общественном транспорте.

«Правила перемещения в транспорте такие же, как и во всех других местах: если вы пользуетесь общественным транспортом, обязательно нужно надевать маску. Причём, если вы стоите на остановке наземного транспорта, где много людей, тоже нужно быть в маске. И в метро надевать маску не тогда, когда проходите через турникет, а заранее, за несколько десятков метров до входа, потому что много людей входит в метро», — посоветовал Покровский.

Вместе с тем он заметил, что самую надёжную защиту от заболевания даёт вакцинация.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса началась в стране 18 января. В России на данный момент одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Возобновление авиасообщения с рядом стран

Россия с 9 ноября возобновит приостановленное из-за пандемии авиасообщение ещё с девятью странами (Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция). Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также с 9 ноября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

Кроме того, Россия с 9 ноября увеличит число регулярных авиарейсов в Германию, Испанию, Италию, Францию, Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию и Венесуэлу, на Мальту и Мальдивы.

Наконец, с 9 ноября будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх.