973 летальных исхода: в России зафиксирован новый максимум суточной смертности от COVID-19

В России вновь обновился суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19 — 973 человека. За прошедшие 24 часа в стране выявлено 28 190 новых заболевших COVID-19. Между тем власти Московской области обязали компании, работающие в сфере услуг, обеспечить вакцинацию не менее 80% своих сотрудников. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения выразили надежду на то, что российский препарат «Спутник V» будет одобрен для экстренного применения до конца года.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 190 случаев коронавируса, 20 706 человек полностью выздоровели, 973 пациента скончались — в России вновь обновился максимальный показатель суточной смертности.

За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 832 964 человек, из них полностью выздоровели 6 894 285. Количество летальных исходов достигло 218 345.

Согласно данным Роспотребнадзора, за всё время в России выполнено свыше 197,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 362 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются около 1,5 млн человек.

В ведомстве также оценили ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ, констатировав, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ.

Вместе с тем математики из Санкт-Петербургского государственного университета рассчитали новые сценарии развития заболеваемости COVID-19 в России. Согласно их расчётам, к середине ноября в стране может насчитываться от 920 тыс. до 1 млн человек, одновременно болеющих COVID-19, передаёт газета «Известия».

«Если рост продолжится, и к началу ноября процентный прирост достигнет уровня 0,41%, то можно рассчитать, что количество активно болеющих людей может достичь на первой неделе ноября значения 1 млн человек. И это будет при рекордном для пандемии числе ежедневных новых случаев заболевания 35 тысяч», — сказал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

При этом, по его словам, если суточный прирост стабилизируется на текущем уровне, то к 10 ноября заболеваемость может подняться только до уровня 33 тыс. новых пациентов в сутки, а при оптимистичном сценарии — снизится до 26,5 тыс.

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Между тем специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что одной из причин высокой смертности от коронавируса является запоздалое начало лечения.

«Люди думают: надо или не надо, врача долго ждут, потом анализ долго ждут, и дней 7—10 уходит только на начало лечения. А вирус уже сейчас тоже стал более суровый — на четвёртый день уже тяжёлая пневмония», — цитирует специалиста ТАСС.

По мнению Жемчугова, чтобы предотвратить дальнейший рост смертности от COVID-19, необходимо не откладывать диагностику и совершенствовать методы лечения. Он также подчеркнул, что новая вакцина от коронавируса будет нужна, если эффективность существующих препаратов снизится до 50% и ниже.

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«Мутации вируса происходят постоянно и непрерывно, а отбор ведёт к тому, что он совершенствуется в своей борьбе, в том числе с вакцинным иммунитетом коллективным. И никто не исключает того, что в результате мутации этой и отбора иммунитет вируса к вакцинному иммунитету ещё уменьшится. А если он станет меньше 50%, вакцинация станет практически бессмысленной, и нужно будет делать новую вакцину. Нужно быстро вакцинироваться сейчас тем, что есть, чтобы не пройти ещё один круг», — заметил врач-иммунолог.

В свою очередь врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что коронавирусная инфекция влияет на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин, однако прямое влияние вируса на клетки половых органов пока изучается.

«SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого влияния ещё не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что «никаких специфических симптомов нарушения фертильности в процессе течения COVID-19 не будет, независимо от тяжести заболевания». При этом возможно временное снижение фертильности после тяжёлых форм COVID-19, как и после тяжёлого течения любой другой инфекции.

Кроме того, пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко отметил, что после перенесённого коронавируса могут возникать проблемы с дыханием. При этом, по его словам, для каждого случая подбирается специальная терапия.

«У одних остаётся длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остаётся затрудненный вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Регистрация «Спутника V» в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения может зарегистрировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» для экстренного применения до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Об этом сообщила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью РИА Новости.

«Мы надеемся, что «Спутник V» будет одобрен, потому что, судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина», — заявила Сваминатан.

По её словам, в данный момент процесс остановился, поскольку есть ряд юридических документов, которые должны быть подписаны Российским фондом прямых инвестиций и ВОЗ.

«Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», — сказала она.

По её словам, точные сроки инспектирования пока неизвестны: «Если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдёт до конца года, и процесс может быть завершён».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что у ВОЗ нет претензий к «Спутник V», были лишь вопросы по пакету документов, который прилагался к вакцине.

Обязательная вакцинация в Подмосковье

В Московской области ужесточили требования по обязательной вакцинации от COVID-19 для работников сферы услуг и тех, чья деятельность предполагает постоянный контакт с людьми. Речь идёт о лицах, работающих в заведениях общественного питания, салонах красоты, транспорте, торговле, фитнес-клубах, МФЦ и т.д. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Согласно постановлению главного санитарного врача по Московской области Ольги Микаиловой, к 10 декабря полностью курс вакцинации от COVID-19 должны пройти не менее 80% сотрудников предприятий сферы услуг. Саму процедуру должны организовать руководители соответствующих компаний.

Летом в Подмосковье уже вводилась обязательная вакцинация от коронавируса для жителей региона, задействованных в сфере услуг. Тогда нижний порог был установлен на уровне 60%.