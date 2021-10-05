«Успокаивает цитокиновый шторм»: учёный — о российском препарате «Лейтрагин»

Уникальность российского препарата «Лейтрагин», который был создан для борьбы с цитокиновым штормом, вызванным COVID-19, состоит в том, что он абсолютно безопасен и рассчитан на разные возрастные группы. Об этом в интервью RT заявил директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Владислав Каркищенко. Он также добавил, что во время клинических испытаний на пациентах, находящихся в состоянии средней тяжести, ни один не попал в реанимацию, а выздоровление наступало уже через восемь, а не через 14 дней, как при стандартной терапии.

— В мае 2021 года был зарегистрирован препарат «Лейтрагин», разработанный ФМБА России. Каков механизм его действия и в чём его уникальность?

— «Лейтрагин» представляет собой первый лекарственный препарат нового класса противовоспалительных лекарственных веществ. Уникальность препарата в том, что он абсолютно безопасен и успокаивает цитокиновый шторм. В принципе, такое же действие представляют собой гормоны. Они, правда, действуют через другие рецепторные системы. Но препараты, в составе которых присутствуют гормоны, крайне небезопасны для пациентов.

— Когда и каким образом был разработан препарат?

— В январе 2020 года, когда уже стало понятно, что будет пандемия, а не локальная эпидемия, по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства России Вероники Скворцовой мы приступили к активной работе. Самое главное, что нам было необходимо, — создание модели этой инфекции. Мы её создавали в течение двух месяцев. После мы начали активный скрининг (выявление. — RT) веществ и лекарственных средств. Изначально был использован гегксапептид, и мы получили удивительные результаты. Мы повысили выживаемость лабораторных мышей в четыре раза. В дальнейшем мы начали изучать механизмы действия «Лейтрагина» и механизмы развития COVID-19, а также выяснять, как можно приостановить цитокиновый шторм.

Директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России о новом цитокине и цитокиновом шторме

— Вы обнаружили новый цитокин, который живёт гораздо дольше всех известных ранее и запускает выработку других цитокинов по замкнутому кругу. Что это за цитокин и как он связан с коронавирусом?

— Мы обнаружили, что он является главным цитокином в COVID-19, и назвали его бокс-протеин, или цитокин поздней фазы. Цитокины представляют собой небольшого размера белки, которые вырабатываются клетками иммунной системы в целях активации иммунных процессов. А цитокиновый шторм — это неконтролируемый процесс высвобождения цитокинов. В данном случае он происходит под действием вируса SARS-CoV-2.

Все исследования, которые проводятся по изучению именно цитокинового шторма при COVID-19, основываются на том, что главным цитокином является интерлейкин 6, и он главный среди классических цитокинов. Но существует ещё так называемый бокс-протеин, который находится почти в каждой клетке (в цитоплазме), и в случае вирусной атаки он просто выходит в плазму и начинает запускать весь окончательный каскад реакций. Это значит, что бокс-протеина в организме в несколько тысяч раз больше, чем других цитокинов, и именно его действие приводит к фатальному фактору воспаления, то есть к смерти. По нашему мнению, этот цитокин поздней фазы является главным воспалительным агентом при SARS-CoV-2.

— Какие существуют классы препаратов, которые действуют на цитокин, и к какому классу относится «Лейтрагин»?

— Существуют три класса противовоспалительных лекарственных средств. Первый класс — это нестероидные противовоспалительные препараты. Они в этой ситуации никак не действуют. Второй класс — это гормональные препараты. Они неплохо себя показали на лечении пациентов в тяжёлом состоянии. Они подавляют цитокиновый шторм, успокаивают иммунную систему. Однако их применение приводит к серьёзным последствиям, так как они небезопасны и даже очень вредны для пациентов. Есть третий класс лекарственных препаратов — это моноклональные антитела. Они призваны выключать один цитокин.

Когда мы изучали этот механизм в нашей модели, мы выключали тоцилизумабом интерлейкин 6. Да, цитокиновый шторм на какое-то время гас, но потом снова появлялся. Это нас натолкнуло на мысль, что что-то здесь не так, что в этой ситуации главный кто-то другой, и мы начали исследования. «Лейтрагин» действует как гормоны. Но, в отличие от гормонов, он идёт другим рецепторным путём.

Директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России о клинических исследования препарата

— Как проводились клинические испытания препарата и сколько человек принимали в них участие?

— Клинические исследования проводились в центрах ФМБА России. Это были первые исследования, для проведения которых необходимо было работать в «красных зонах». Тогда ещё не было даже рекомендаций по лечению COVID-19.

Центры ФМБА России приняли 320 пациентов. И в группе, где пациентов лечили «Лейтрагином», время выздоровления составило восемь суток против стандартной терапии — 14 суток. И, кроме того, пациенты, которые лечились «Лейтрагином», не попали в реанимацию, все благополучно выздоровели. Лечение можно применять в домашних условиях обычным небулайзером (ингалятором. — RT).

— Можно ли будет приобрести препарат «Лейтрагин» в аптеках? Или он будет доступен только медицинским учреждениям?

— Распространение и внедрение препарата будет проводиться в ближайшее время. В инструкции он записан как рецептурный препарат и будет применяться непосредственно в лечебно-профилактических учреждениях.

В ближайшее время мы планируем начать дополнительные клинические исследования препарата. Таково требование Минздрава: если препарат одобрен, то он требует подтверждающих исследований для сохранения своего регистрационного удостоверения в будущем.

— Почему препарат имеет ингаляторную форму, а не инъекционную или таблетированную? В чём предпочтительность именного такого способа ввода лекарства в организм?

— Препарат можно использовать по разным патологиям, так как он представляет собой противовоспалительное средство. В данной ситуации у нас главный поражаемый орган (орган-мишень) — это лёгкие. Нам нужно локально создать максимальную концентрацию синтетического пептида в поражённом, воспалённом органе, поэтому это должна быть ингаляция через небулайзер. Ввод лекарства должен проходить на протяжении 40—60 минут, чем дольше — тем лучше. В инструкции к препарату прописано, что процедура должна проводиться один раз в сутки, но бывает разная тяжесть заболевания. При лёгкой и средне-лёгкой тяжести переносимости болезни может быть проведена одна ингаляция в сутки. Для пациентов с тяжёлым течением болезни целесообразно вводить «Лейтрагин» два раза в сутки с разницей в 12 часов, а как только состояние пациентов стабилизируется — переводить их на одну ингаляцию. Мы таким образом вылечивали людей в течение восьми суток. А в домашних условиях нужно проводить 3—4 ингаляции — и пневмония дальше развиваться не будет.

— Существуют три формы тяжести заболевания коронавирусом: лёгкая, средняя и тяжёлая. Для какой формы применяется лечение препаратом «Лейтрагин»?

— Он разрешён только для пациентов со средней тяжестью заболевания. Однако врачи использовали препарат и для тяжёлых случаев — брали на себя ответственность за его применение. Главное, что после применения препарата нет смертей и нет больных, у которых ухудшилось состояние.

Директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России о возрастных группах

— На какие возрастные группы рассчитан препарат? Есть ли у него ограничения по применению?

— Он разрешён всем, кроме детей и беременных женщин, и имеет высочайший профиль безопасности. Препарат рассчитан на свою группу: люди старше 18 лет, мужчины и женщины.

— Будет ли «Лейтрагин» эффективен против новых штаммов коронавируса?

— Препарат не зависит от штаммов, так как он ингаляционный и применяется для лечения вирусных пневмоний. Не только SARS-CoV-2 и цитокиновый шторм могут вызвать пневмонию. Это может сделать и грипп, и любые другие вирусы, а также какое-то химическое воздействие. «Лейтрагин» направлен на подавление воспалительных процессов у человека и у животных.

— Существуют многие препараты, у которых в инструкциях не прописано, что они рекомендованы для применения при COVID-19. Написано ли в инструкциях к препарату «Лейтрагин», что его можно применять для лечения коронавируса?

— Препарат в настоящее время рекомендован только при коронавирусе. «Лейтрагин» не офф-лейбл (использование лекарственных средств по показаниям, не утверждённым регулирующими госорганами. — RT).

Это лекарственное средство, которое имеет абсолютно инновационный подход. Это новая форма применения, новая доза и новые показания, и в нём применяется новое вещество. Мы его запатентовали и надеемся, что он займёт достойную нишу на рынке будущих противовоспалительных средств.

Директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России о будущих исследованиях

— Планируете ли вы в дальнейшем публиковать статьи об эффективности препарата и о ваших исследованиях?

— Мы планируем сделать более масштабный обзор, который включит в себя и клинические данные, и данные непосредственно препарата. Такая статья будет опубликована в России.

Пока мы работаем дальше и готовим новые лекарственные формы «Лейтрагина», которые позволят лечить другие патологии. Мы готовим новые молекулы, которые на рынке науки пока неизвестны.