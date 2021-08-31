«Вирус не достиг своей окончательной формы»: директор центра имени Чумакова — о создании вакцины против штамма «дельта»

В центре имени Чумакова готовят новую вакцину против дельта-штамма коронавируса. Об этом заявил в интервью RT генеральный директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Он отметил, что на создание препарата уйдёт год. Учёный также добавил, что объёмы производства вакцины «КовиВак» с октября удвоятся — до 2,5 млн доз в месяц.

— Центр имени Чумакова готовит версию вакцины от коронавируса против штамма «дельта». Как будет модифицирована вакцина «КовиВак»?

— Прежде всего это не модификация (вакцины. — RT), это создание новой вакцины. Фактически коронавирус — молодой вирус, но, как известно, он достаточно активно распространяется по земному шару. В процессе этого распространения вирус мутирует. Мировому медицинскому сообществу теперь известны и «альфы», и «дельты», и уже другие наименования. Сообщество оценивает как контагиозность (способность заражать. — RT), так и патогенность (способность приводить к тяжёлым заболеваниям. — RT) вируса. Вот поэтому на сегодняшний день перед всеми нами встал вопрос об изучении этих отдельных штаммов.

После того как внедрился штамм «дельта» и вытеснил другие штаммы, появилась необходимость посмотреть, что он собой представляет. Мы снова работаем с Коммунаркой (городская клиническая больница №40. — RT), где в ближайшее время предполагаем создать свой клинический отдел. Нам удалось выделить штамм «дельта» у пациентов, больных коронавирусом.

Штамм «дельта» является основой для создания вакцин. Дальше необходимо пройти весь тот путь, который мы прошли с предыдущим штаммом — с «альфой». Научиться культивировать (выращивать) штамм, пропассировать не менее семи раз, чтобы достичь определённой стабильности его жизни. После этого надо будет заново проводить доклинические и клинические исследования.

Вполне возможно, что мы пойдём комплексным путём, то есть на каком-то этапе в одном препарате будет комбинация из двух штаммов. Пока это всё не очень ясно. Вирус новый, он молодой, он растёт, он меняется, и он не достиг ещё своей окончательной стабильной формы, поэтому все наши действия направлены на то, чтобы все новые его изменения проконтролировать, каталогизировать, научиться с ними работать и дальше принимать следующие решения.

— Если будет создаваться новая вакцина и она будет проходить ряд клинических испытаний, то когда примерно она будет готова?

— Через год.

— Надо ли будет с появлением нового штамма каждый раз модифицировать старую или делать новую версию вакцины?

— Вирус молодой, он меняется, и мы пока ещё не знаем, на какой точке он может остановиться. Будет ли это один штамм, который вытеснит остальные, или это будет несколько штаммов, как у гриппа например. Наша задача на сегодняшний день — выделить имеющиеся штаммы, культивировать их, добиться их технологической лабораторной стабильности с тем, чтобы можно было использовать в препаратах. Кстати, одна из очень существенных вещей в этом плане — это создание промышленной коллекции штаммов. Вот у нас есть такая коллекция, мы её расширяем.

Вакцинация от COVID-19

РИА Новости

© Константин Михальчевский

— Насколько эффективна существующая вакцина «КовиВак» против штамма «дельта»?

— Мы даём 80% выработки антител. Поэтому прививаться надо тем, что есть сейчас, ни в коем случае не ждать чего-то нового. На сегодняшний день существующий арсенал вакцин против коронавируса должен быть использован полностью.

— Вакцина «КовиВак» считается дефицитной. Например, на сайте московского правительства в данный момент сказано, что вакцины в наличии нет. С чем это связано и когда ситуация изменится?

— Ситуация очень простая. Мы собой представляем научно-производственный комплекс: центр Чумакова, или Институт полиомиелита. Соответственно, у нас есть определённые производственные мощности. Мы производим вакцину, может быть, ряд вакцин для национального календаря прививок и часть этих мощностей мы выделили для производства той вакцины, которую разработали.

Месяц назад мы получили дополнительное оборудование. В результате я полагаю, что мы как минимум сможем удвоить сегодняшнее производство и точкой отсчёта будет ориентировочно 1 октября, то есть с этого момента мы предполагаем, что будем производить порядка 2,5 млн доз ежемесячно.

Директор центра имени Чумакова о производстве вакцины «КовиВак»

— Интересуются ли вакциной «КовиВак» другие страны и собираетесь ли вы продвигать вакцину от коронавируса «КовиВак» за рубеж?

— Когда в последний раз мы писали соответствующие отчёты, получалась цифра в сто запросов из различных стран. Есть проблема: в мире так же, как и в нашей стране, определённый недостаток соответствующих производственных мощностей. При этом ненадо забывать, что, когда мы говорим о зарубежных площадках, мы всё-таки говорим о том, что необходимым условием должна быть возможность реэкспорта. Всё-таки мы не вполне насытили собственную страну. Поэтому говорить об экспорте пока нам просто не приходится. На сегодняшний день главное — обеспечить вакциной собственное население.