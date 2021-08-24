Вирусолог назвал возможные сроки производства обновлённого «КовиВака»

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения о том, что центр имени Чумакова планирует изменить вакцину «КовиВак» под штамм «дельта». Новая версия может быть комбинированной, то есть содержать сразу два компонента.

«Модификация вакцины занимает от одного до четырёх месяцев. Адаптация с учётом новых актуальных мажорных штаммов, с учётом проведения необходимых предрегистрационных исследований, но это не исключает дальнейшее проведение дополнительных клинических исследований на уже обновлённый препарат», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По словам Викулова, с учётом распространения дельта-штамма коронавируса большинство производителей запустили процесс модификации препаратов.

«Дошла очередь до «КовиВака», — добавил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Гендиректор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов ранее заявил, что, по предварительным данным, с октября специалисты рассчитывают минимум на удвоение производства — до 2,5 млн в месяц.