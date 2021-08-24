Вирусолог назвал возможные сроки производства обновлённого «КовиВака»
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- РИА Новости
«Модификация вакцины занимает от одного до четырёх месяцев. Адаптация с учётом новых актуальных мажорных штаммов, с учётом проведения необходимых предрегистрационных исследований, но это не исключает дальнейшее проведение дополнительных клинических исследований на уже обновлённый препарат», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
По словам Викулова, с учётом распространения дельта-штамма коронавируса большинство производителей запустили процесс модификации препаратов.
«Дошла очередь до «КовиВака», — добавил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций.
Гендиректор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов ранее заявил, что, по предварительным данным, с октября специалисты рассчитывают минимум на удвоение производства — до 2,5 млн в месяц.