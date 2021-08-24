Вирусолог назвал возможные сроки производства обновлённого «КовиВака»

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения о том, что центр имени Чумакова планирует изменить вакцину «КовиВак» под штамм «дельта». Новая версия может быть комбинированной, то есть содержать сразу два компонента.
Вирусолог назвал возможные сроки производства обновлённого «КовиВака»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Модификация вакцины занимает от одного до четырёх месяцев. Адаптация с учётом новых актуальных мажорных штаммов, с учётом проведения необходимых предрегистрационных исследований, но это не исключает дальнейшее проведение дополнительных клинических исследований на уже обновлённый препарат», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По словам Викулова, с учётом распространения дельта-штамма коронавируса большинство производителей запустили процесс модификации препаратов.

«Дошла очередь до «КовиВака», — добавил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Гендиректор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов ранее заявил, что, по предварительным данным, с октября специалисты рассчитывают минимум на удвоение производства — до 2,5 млн в месяц.

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