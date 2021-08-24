В центре Чумакова рассказали о планах производства «КовиВака»

Генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о планах производства вакцины от коронавируса «КовиВак».

«Мы рассчитываем на то, что с октября мы сможем рассчитывать минимум на удвоение производства, до 2,5 млн в месяц», — цитирует ТАСС Ишмухаметова.

Он добавил, что «это будет ясно в конце сентября».

Согласно данным на 24 августа, в России в течение суток зарегистрировали 18 833 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 785 374 случая инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.