В центре Чумакова рассказали о планах производства «КовиВака»
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- РИА Новости
«Мы рассчитываем на то, что с октября мы сможем рассчитывать минимум на удвоение производства, до 2,5 млн в месяц», — цитирует ТАСС Ишмухаметова.
Он добавил, что «это будет ясно в конце сентября».
Согласно данным на 24 августа, в России в течение суток зарегистрировали 18 833 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 785 374 случая инфицирования.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.