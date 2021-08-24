В России зарегистрировали 18 833 случая коронавируса за сутки
- Reuters
Выздоровели после коронавируса 18 636 человек, за всё время эпидемии — 6 053 503.
Также за сутки скончались 794 пациента с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 177 614.
Днём ранее сообщалось о 19 454 случаях заболевания коронавирусом в России, 15 401 выздоровевшем и 776 скончавшихся.
Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации, а не запугивать и заставлять людей прививаться.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.