В России зарегистрировали 18 833 случая коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 18 833 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 785 374 случая инфицирования. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Reuters