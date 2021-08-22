Путин призвал вести разъяснительную работу по вакцинации, а не заставлять прививаться

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.
Путин призвал вести разъяснительную работу по вакцинации, а не заставлять прививаться
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По его словам, в России есть общенациональный прививочный календарь, где обозначено, какие прививки относятся к обязательным.

«Вторая часть обязательной не является, а вводится по решению глав субъектов федерации в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям граждан. Поэтому никого не надо запугивать, заставлять — нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжёлых последствий в случае заболевания», — цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что необходимо создавать различные стимулы, побуждающие к вакцинации от коронавируса, однако это не должно превращаться в кампанию по навязыванию.

Ранее президент России рекомендовал губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и достижение популяционного иммунитета в их регионах.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

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