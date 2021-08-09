Путин рекомендовал главам регионов взять под личный контроль вакцинацию

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Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и достижение популяционного иммунитета в их регионах.
Путин рекомендовал главам регионов взять под личный контроль вакцинацию
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам…  субъектов России взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов России», — отмечается в поручении.

В том числе речь идёт об информировании населения по вопросам вакцинации, обеспечении медорганизаций вакцинами в требуемом объёме, достижении охвата населения вакцинацией в объёме, необходимом для формирования популяционного иммунитета к коронавирусу на территории субъекта России.

Также Путин поручил отслеживать своевременную доставку вакцин от коронавируса от производителей до медицинских организаций.

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