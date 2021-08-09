Путин рекомендовал главам регионов взять под личный контроль вакцинацию
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- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
«Рекомендовать высшим должностным лицам… субъектов России взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов России», — отмечается в поручении.
В том числе речь идёт об информировании населения по вопросам вакцинации, обеспечении медорганизаций вакцинами в требуемом объёме, достижении охвата населения вакцинацией в объёме, необходимом для формирования популяционного иммунитета к коронавирусу на территории субъекта России.
Также Путин поручил отслеживать своевременную доставку вакцин от коронавируса от производителей до медицинских организаций.