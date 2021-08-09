Путин поручил обеспечить контроль за доставкой вакцин до медорганизаций

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Президент России Владимир Путин поручил отслеживать своевременную доставку вакцин от коронавируса от производителей до медицинский организаций.
Путин поручил обеспечить контроль за доставкой вакцин до медорганизаций
  • РИА Новости

Отмечается, что ответственными за контроль ситуации назначены полпреды президента России в федеральных округах, а также высшие должностные лица регионов.

«Обеспечить координацию деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по своевременной доставке вакцин от производителей до медицинских организаций (пунктов вакцинации)», — говорится в перечне поручений по итогам встречи с членами правительства.

Путин распорядился предоставить доклад до 10 августа, далее информировать о ситуации один раз в месяц.

Ранее российский лидер заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.

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