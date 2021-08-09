Путин поручил обеспечить контроль за доставкой вакцин до медорганизаций

Президент России Владимир Путин поручил отслеживать своевременную доставку вакцин от коронавируса от производителей до медицинский организаций.

Отмечается, что ответственными за контроль ситуации назначены полпреды президента России в федеральных округах, а также высшие должностные лица регионов.

«Обеспечить координацию деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по своевременной доставке вакцин от производителей до медицинских организаций (пунктов вакцинации)», — говорится в перечне поручений по итогам встречи с членами правительства.

Путин распорядился предоставить доклад до 10 августа, далее информировать о ситуации один раз в месяц.

Ранее российский лидер заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.