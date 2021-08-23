В России зарегистрировали 19 454 случая коронавируса за сутки
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Выздоровел после коронавируса 15 401 человек, за всё время эпидемии — 6 034 867.
Также за сутки скончались 776 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 176 820.
Днём ранее сообщалось о 20 564 случаях заболевания коронавирусом в России, 15 414 выздоровевших и 762 скончавшихся.
Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.