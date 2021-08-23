В России зарегистрировали 19 454 случая коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 19 454 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране был выявлен 6 766 541 случай инфицирования. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровел после коронавируса 15 401 человек, за всё время эпидемии — 6 034 867.

Также за сутки скончались 776 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 176 820.

Днём ранее сообщалось о 20 564 случаях заболевания коронавирусом в России, 15 414 выздоровевших и 762 скончавшихся.

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.