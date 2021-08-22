За сутки в России зафиксировали 20 564 случая коронавируса
За прошедшие 24 часа в России выздоровели после коронавируса 15 414 человек, за всё время эпидемии — 6 019 466.
За сутки скончались 762 пациента с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 176 044.
Накануне сообщалось о 21 тыс. случаев заболевания коронавирусом в России, 20 647 выздоровевших и 797 скончавшихся.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.