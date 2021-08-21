За сутки в России зафиксировали 21 тысячу случаев коронавируса

За сутки в России выявили 21 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с зафиксированным COVID-19 достигло 6 726 523. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в России выздоровели после коронавируса 20 647 человек, за всё время эпидемии — 6 004 052.

За сутки скончались 797 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев —175 282.

Накануне сообщалось о 20 992 случаях заболевания коронавирусом в России, 20 351 выздоровевшем и 785 скончавшихся.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.