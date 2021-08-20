За сутки в России зафиксировали 20 992 случая коронавируса

За сутки в России выявили 20 992 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 705 523. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в России выздоровели после коронавируса 20 351 человек, за всё время эпидемии — 5 983 405.

За сутки скончались 785 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 174 485.

Накануне сообщалось о 21 058 случаях заболевания коронавирусом в России.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.