За сутки в России зафиксировали 20 992 случая коронавируса
- АГН «Москва»
За прошедшие 24 часа в России выздоровели после коронавируса 20 351 человек, за всё время эпидемии — 5 983 405.
За сутки скончались 785 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 174 485.
Накануне сообщалось о 21 058 случаях заболевания коронавирусом в России.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.