За сутки в России зафиксировали 21 058 случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 21 058 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 684 531. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России зафиксировали 21 058 случаев коронавируса
  • РИА Новости

За прошедшие 24 часа в России выздоровели после коронавируса  24 017 пациентов, за всё время эпидемии —  5 963 054.

За сутки скончался 791 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 173 700.

Накануне сообщалось о 20 914 случаях заболевания коронавирусом в России, 20 713 выздоровевших и 799 летальных исходах.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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