За сутки в России зафиксировали 21 058 случаев коронавируса
- РИА Новости
За прошедшие 24 часа в России выздоровели после коронавируса 24 017 пациентов, за всё время эпидемии — 5 963 054.
За сутки скончался 791 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 173 700.
Накануне сообщалось о 20 914 случаях заболевания коронавирусом в России, 20 713 выздоровевших и 799 летальных исходах.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.