За сутки в России зафиксировали 21 058 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 21 058 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 684 531. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в России выздоровели после коронавируса 24 017 пациентов, за всё время эпидемии — 5 963 054.

За сутки скончался 791 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 173 700.

Накануне сообщалось о 20 914 случаях заболевания коронавирусом в России, 20 713 выздоровевших и 799 летальных исходах.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.