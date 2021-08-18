За сутки в России зафиксировали 20 914 случаев коронавируса
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За прошедшие 24 часа в России выздоровели после коронавируса 20 713 пациентов, за всё время эпидемии — 5 939 037.
За сутки скончались 799 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 172 909.
Накануне сообщалось о 20 958 случаях заболевания коронавирусом в России, 18 407 выздоровевших и 805 летальных исходах.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.