За сутки в России зафиксировали 20 914 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 20 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 663 473. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в России выздоровели после коронавируса 20 713 пациентов, за всё время эпидемии — 5 939 037.

За сутки скончались 799 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 172 909.

Накануне сообщалось о 20 958 случаях заболевания коронавирусом в России, 18 407 выздоровевших и 805 летальных исходах.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.