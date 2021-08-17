В России за сутки выявлено 20 958 случаев коронавируса

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В России в течение суток выявили 20 958 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявлено 20 958 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 6 642 559 случаев заболевания COVID-19.

За сутки скончались 805 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 172 110.

Днём ранее в России выявили 20 765 случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 15 601 пациент, скончались 806 человек.

Ранее аллерголог-иммунолог Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.

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