«Вклад в общую борьбу»: российские вирусологи — об обнаружении «универсального» антитела против коронавируса
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— На днях в медицинском журнале Immunity было опубликовано исследованиеамериканских учёных, которые сообщили об обнаружении антитела, способного нейтрализовать все известные штаммы коронавируса. Они назвали его SARS2-38. Как его обнаружили и что оно собой представляет?
Павел Волчков: Учёные взяли RBD-домен (рецептор, связывающий коронавирус с клеткой. — RT) SARS-CoV-2 и ввели его мышам. Затем они выделили B-клетки, которые производят антитела к этому домену. В результате они нашли одно антитело, которое может нейтрализовать практически все известные штаммы.
— Возможно ли, что это антитело способно уничтожать не только известные штаммы коронавируса, но и вновь возникающие?
Андрей Васин: Такая вероятность действительно есть. В работе было показано, что это антитело на клеточных культурах и на животной модели инфекции нейтрализует актуальные варианты коронавируса: «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». И можно предположить, что какие-то новые варианты, которые будут появляться, тоже могут нейтрализоваться этим антителом. Но на 100% это утверждать нельзя, потому что новые мутации непредсказуемы. Насколько антитело будет эффективно против новых штаммов, покажет только время.
П. В.: У американских учёных было ограниченное число штаммов, которые нейтрализовало антитело. Это не значит, что оно нейтрализует все. Многие штаммы эволюционируют в пациентах, и если использовать эти антитела на практике, то сразу будут появляться новые штаммы, так как вирус пластичен. Когда используется только одно конкретное антитело для схватки с вирусом, обычно вирус выигрывает.
- Антитела атакуют SARS-CoV-2
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— Чем это «универсальное» антитело отличается от уже известных?
А. В.: Его особенность в том, что оно специфически связывается с консервативным фрагментом S-белка. Это означает, что в этом участке S-белка мутации происходят гораздо реже, чем в других наиболее вариабельных областях, к которым направлена большая часть вируснейтрализующих антител.
— Можно ли утверждать, что благодаря этому антителу будет разработана универсальная вакцина?
А. В.: Обнаружение американскими учёными из Университета Вашингтона «универсального» антитела — это шаг к разработке таких вакцин. Раз в экспериментальных условиях такие антитела вырабатываются, то создание вакцины, которая бы преимущественно стимулировала образование таких антител, возможно.
П. В.: Вскоре это антитело станет неэффективным, так как вирус быстро мутирует. Стоит отметить, что нельзя применять одно антитело для лечения вирусов, особенно РНК-вирусов, к которым относится SARS-CoV-2. Всегда должно быть множество антител и различные ингибиторы (вещества, задерживающие течение процессов. — RT). В противном случае вирус быстро обходит действие препарата.
— Это только американская разработка, или обнаруженное «универсальное» антитело теперь доступно и российским учёным?
А. В.: Для научных исследований эта разработка доступна всему миру. Однако могут возникнуть сложности с патентом. Скорее всего, он уже был получен учёными, и тогда право на использование исследования в медицинских целях будет у разработчиков.
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— Существует ли вероятность, что такие антитела уже сформированы у какой-то части населения нашей планеты?
П. В.: У каждого человека генерируется не одно моноклональное (вырабатываемое иммунными клетками. — RT) антитело, а множество. И многие будут нейтрализовывать мутации коронавируса — какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Это может происходить, например, когда вакцина, введённая человеку, переболевшему уханьским штаммом, может уничтожить вирус «дельта». С большой вероятностью у значимой доли людей, пока неизвестно у какой, в будущем выработаются антитела, которые способны достаточно эффективно нейтрализовать все существующие на данный момент штаммы.
А. В.: Теоретически да. Раз такое антитело выявили в экспериментальных условиях, то, наверное, оно может сформироваться естественным путём. Однако оно широко не распространено и точно не является доминирующим. У какого-то процента населения в репертуаре антител, которые возникали в результате вакцинации или естественным путём, может такое антитело присутствовать.
— Может ли обнаружение этого антитела и в дальнейшем создание на его основе препарата остановить пандемию?
А. В.: Разработка вакцины, стимулирующей образование таких или подобных антител, — это достаточно долгий путь. К тому же эксперимент проводился на животных, а как это антитело будет работать у людей, пока неизвестно. Однако такие разработки — это вклад в общую борьбу с коронавирусом. Одним препаратом остановить пандемию, к сожалению, не получится. Требуется целый комплекс мер, включающий создание вакцин и лекарственных препаратов, противоэпидемические мероприятия и так далее.
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