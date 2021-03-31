Ключевая молекула: учёные нашли причину тяжёлого течения COVID-19 и предложили новый способ лечения
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Ведущий научный сотрудник отдела иммунологии Московского университета (МГУ им. М.В. Ломоносова) Андрей Круглов и его немецкие коллеги предложили новый способ лечения тяжёлой формы COVID-19. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.
Для борьбы с коронавирусной инфекцией Круглов разработал метод обнаружения антительного иммунного ответа на вирусные белки и совместно с коллегами из Германии изучил причину тяжёлого течения COVID-19. Напомним, основной причиной неблагоприятного течения этой болезни считается выработка избыточного количества цитокинов. Эти пептидные молекулы предупреждают организм человека об опасности инфицирования, однако сами способны вызывать в нём воспалительные процессы и нарушать нормальную работу иммунной системы.
Исследователи отмечают, что применение существующих блокаторов такого избыточного воспаления при тяжёлом COVID-19 помогает лишь некоторым людям. В ходе работы удалось обнаружить, что у тяжёлых ковидных пациентов происходит изменение, так называемое переключение антительного ответа. На поздних стадиях заболевания в организме пациента начинают в большом количестве выделяться антитела, которые уже не распознают вирус.
- Учёные установили, что у тяжёлых ковидных пациентов происходит изменение, так называемое переключение антительного иммунного ответа организма
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Также была установлена причина этого неблагоприятного процесса — избыточное выделение определённой молекулы (супрессорной молекулы цитокина TGF-b1).
«Наше исследование предлагает новый путь лечения тяжёлой формы COVID-19 посредством блокировки TGF-b1», — отметил Андрей Круглов.
Как сообщил Круглов в беседе с RT, для лечения необходимы препараты, блокирующие производство организмом молекулы TGF-b1. Также учёный рассказал, что сейчас коллектив изучает причины выработки этой молекулы при тяжёлом течении заболевания. Это может быть как сам вирус, так и сопутствующие бактериальные инфекции, полагают исследователи.
По данным Андрея Круглова, на рынке уже сейчас присутствуют лекарственные препараты, созданные для лечения других заболеваний, но при этом блокирующие выработку TGF-b1. Помимо этого, одна из фармацевтических компаний проводит клинические испытания подобного лекарства непосредственно для борьбы с тяжёлыми последствиями COVID-19.