Ключевая молекула: учёные нашли причину тяжёлого течения COVID-19 и предложили новый способ лечения

Российский иммунолог совместно с немецкими коллегами изучил причину тяжёлого течения COVID-19 и предложил новый способ лечения. Выяснилось, что неблагоприятное течение болезни сопровождается выработкой слишком большого количества цитокинов — пептидных молекул, регулирующих работу иммунной системы человека. Учёные обнаружили конкретную молекулу, блокировка которой позволит предотвратить коронавирусные осложнения. Как сообщили RT исследователи, лекарственные препараты, подавляющие выработку этой молекулы, были созданы ранее для лечения других болезней, но могут применяться и для борьбы с тяжёлым течением COVID-19.

Ведущий научный сотрудник отдела иммунологии Московского университета (МГУ им. М.В. Ломоносова) Андрей Круглов и его немецкие коллеги предложили новый способ лечения тяжёлой формы COVID-19. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией Круглов разработал метод обнаружения антительного иммунного ответа на вирусные белки и совместно с коллегами из Германии изучил причину тяжёлого течения COVID-19. Напомним, основной причиной неблагоприятного течения этой болезни считается выработка избыточного количества цитокинов. Эти пептидные молекулы предупреждают организм человека об опасности инфицирования, однако сами способны вызывать в нём воспалительные процессы и нарушать нормальную работу иммунной системы.

Исследователи отмечают, что применение существующих блокаторов такого избыточного воспаления при тяжёлом COVID-19 помогает лишь некоторым людям. В ходе работы удалось обнаружить, что у тяжёлых ковидных пациентов происходит изменение, так называемое переключение антительного ответа. На поздних стадиях заболевания в организме пациента начинают в большом количестве выделяться антитела, которые уже не распознают вирус.

Учёные установили, что у тяжёлых ковидных пациентов происходит изменение, так называемое переключение антительного иммунного ответа организма

РИА Новости

© Илья Питалев

Также была установлена причина этого неблагоприятного процесса — избыточное выделение определённой молекулы (супрессорной молекулы цитокина TGF-b1).

«Наше исследование предлагает новый путь лечения тяжёлой формы COVID-19 посредством блокировки TGF-b1», — отметил Андрей Круглов.

Также по теме «Вершина айсберга»: академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19 Наличие антител к коронавирусу говорит о перенесённой болезни, но не является показателем защищённости человека от повторного...

Как сообщил Круглов в беседе с RT, для лечения необходимы препараты, блокирующие производство организмом молекулы TGF-b1. Также учёный рассказал, что сейчас коллектив изучает причины выработки этой молекулы при тяжёлом течении заболевания. Это может быть как сам вирус, так и сопутствующие бактериальные инфекции, полагают исследователи.

По данным Андрея Круглова, на рынке уже сейчас присутствуют лекарственные препараты, созданные для лечения других заболеваний, но при этом блокирующие выработку TGF-b1. Помимо этого, одна из фармацевтических компаний проводит клинические испытания подобного лекарства непосредственно для борьбы с тяжёлыми последствиями COVID-19.