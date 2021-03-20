«Я знаю их по глазам»: в Москве прошла премьера фильма RT «Сёстры» о работниках «красных зон»

В Москве состоялась премьера документального фильма «Сёстры» — совместного проекта RT Россия и больницы в Коммунарке. В картине рассказываются истории медсестёр, работающих в «красных зонах» и ради спасения чужих жизней рискующих собственным здоровьем. На протяжении года они находятся на передовой борьбы с пандемией — в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными, подключёнными к аппаратам ИВЛ, и в палатах. Авторы идеи фильма — журналист и автор документального цикла «Эпидемия» Антон Красовский и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма «Сёстры», совместного проекта RT Россия и ГКБ №40 (многопрофильной клинической больницы в Коммунарке). Релиз ленты приурочен к годовщине борьбы с эпидемией коронавируса в России.

Также по теме В Москве состоялась премьера документального фильма «Сёстры» В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма «Сёстры» — совместного проекта канала RT Россия и ГКБ №40...

Эта картина — о жизни медсестёр, работающих в «красных зонах» в пандемию COVID-19. Создатели фильма показывают, каким был минувший год для сотрудников больницы и на какие жертвы им пришлось пойти, выполняя свои профессиональные обязанности.

«Задача этого фильма — снять с сестёр медицинские маски, избавиться от безликих костюмов и узнать их: кто они вне больницы, как решились посвятить себя этой тяжёлой, рискованной и изматывающей работе, как оказались на линии фронта в борьбе с эпидемией, чем занимаются после многочасовых смен, о чём мечтают и где черпают силы», — говорят создатели картины.

Авторами идеи ленты стали журналист, создатель документального цикла «Эпидемия» Антон Красовский и главный врач больницы Денис Проценко. По словам Красовского, в ходе их совместной работы над циклом врач отметил, что обычно про медсестёр почему-то незаслуженно забывают.

Фильм открывает обращение Проценко, в котором заявляется главная задача проекта — рассказать о недооценённом труде среднего медперсонала во время пандемии. Без медсестёр доктора не сумели бы справиться с коронавирусом, говорит главврач.

«Многое уже было сказано, написано, посвящено врачам, оказавшимся на передовой этой пандемии. Но почему-то мы совсем упустили из виду тех, кто боролся с ними бок о бок. Я не знаю их всех по именам, я знаю их по глазам. Медсёстры. Сёстры. Сестрички. Как главврач Коммунарки, больницы, которая работает с ковидом с самого первого дня, я вас уверяю: без них бы мы точно не справились», — сказал Денис Проценко.

Трейлер документального фильма «Сёстры»

Главными действующими лицами фильма стали шесть медсестёр, работающих в больнице в Коммунарке, и один медбрат. Создатели ленты стремились подобрать разных героев — как по возрасту и полу, так и по интересам. В течение более чем часа экранного времени медики дают Антону Красовскому интервью в привычной для них обстановке: дома, в спортивном зале, за рулём автомобиля или в электричке.

Герои «Сестёр» рассказывают о своих увлечениях, проблемах, профессиональном пути и работе в Коммунарке — с первых кадров они не обезличенные медработники в масках, а люди с богатым опытом и неповторимыми историями.

Одна из медсестёр в редких перерывах между сменами выкраивает время на спорт — она увлекается боксом и мотоциклами; вторая демонстрирует в кадре навыки скалолазания, третья делится воспоминаниями о поездках в Азию и планирует будущие путешествия, а четвёртая с восторгом говорит об астрономии и утверждает, что не отвечает на ухаживания молодых людей, если они не могут перечислить все планеты по порядку.

Коронавирус стал серьёзным вызовом для каждого. Медсёстры, жёны и матери, целыми днями пропадают в больнице. Одним в таких обстоятельствах повезло заручиться поддержкой родных, другим же пандемия стоила семьи — не все смогли смириться с постоянным отсутствием любимых. Но близких героини не осуждают.

«Это сложно, когда вся твоя жизнь состоит из больницы. Всё твоё сознание, подсознание — всё состоит из больницы. Нет места в голове ни на что больше другое. И периодами ты начинаешь задумываться об этом и понимаешь, что можно так свихнуться просто. И продолжаешь дальше», — рассказывает одна из медсестёр.

Иногда за самоотверженностью и готовностью сотрудников больницы работать в любое время суток кроются те же страхи, которые свойственны обычным людям.

RT

«Привезли девушку молодую из аэропорта, и она плакала. Плакала без остановки. И я хотел у неё мазок взять. Я к ней подошёл, а она ещё больше плакать начала. Я присел к ней на кровать и сказал: «Ты нас боишься?» — «Да». Я говорю: «Мы такие же люди, как и ты. Мы тоже боимся», — вспоминает единственный медбрат из числа героев ленты.

Тем не менее, говоря о самых сложных пережитых моментах, сотрудники больницы в Коммунарке не отчаиваются и признаются, что не жалеют о выборе профессии. Они любят помогать другим, и это позволяет им чувствовать себя нужными.

Создатели фильма подчёркивают, что за кадром остались истории десятков тысяч медсестёр по всей России.

Авторы надеются, что картина поможет узнать аудитории о незаметном подвиге медсестёр: «В «Сёстрах» рассказано лишь несколько историй. Ещё больше историй нерассказанных — о десятках тысяч медсестёр ковидных больниц по всей России. Мы им обязаны своим здоровьем, жизнью, мы — и это слова врачей — не справились бы с этой эпидемией без них».