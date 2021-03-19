Проценко рассказал, что для него было самым сложным в борьбе с коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, с какой самой большой трудностью он столкнулся за минувший год борьбы с коронавирусом.

По словам Проценко, для него было и остаётся самым сложным не видеться с родителями.

«Пока мы до конца их не привили. Поэтому это остаётся самым сложным», — заявил он на премьере документального фильма RT «Сёстры» в московском кинотеатре «Октябрь».

Врач подчеркнул, что в работе трудностей удалось избежать благодаря команде.

«Это же правда: Коммунарка team — dream team», — пояснил Проценко.

Фильм «Сёстры» — совместный проект канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке, посвящённый борьбе с эпидемией коронавируса в России.

Авторы идеи картины — журналист, автор документального цикла «Эпидемия» Антон Красовский и главный врач Коммунарки Денис Проценко.