Проценко рассказал, что для него было самым сложным в борьбе с коронавирусом
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По словам Проценко, для него было и остаётся самым сложным не видеться с родителями.
«Пока мы до конца их не привили. Поэтому это остаётся самым сложным», — заявил он на премьере документального фильма RT «Сёстры» в московском кинотеатре «Октябрь».
Врач подчеркнул, что в работе трудностей удалось избежать благодаря команде.
«Это же правда: Коммунарка team — dream team», — пояснил Проценко.
Фильм «Сёстры» — совместный проект канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке, посвящённый борьбе с эпидемией коронавируса в России.
Авторы идеи картины — журналист, автор документального цикла «Эпидемия» Антон Красовский и главный врач Коммунарки Денис Проценко.