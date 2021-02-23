Индекс риска: российские учёные нашли способ предсказывать тяжесть течения COVID-19

Российские исследователи выявили гены, ответственные за наследственную предрасположенность к тяжёлому течению COVID-19. Учёные также научились определять силу клеточного иммунного ответа организма на коронавирус. Для этого с помощью компьютерной модели были проанализированы генотипы умерших от COVID-19 и здоровых людей. Выяснилось, что анализ определённой группы генов, уникальной для каждого человека и отвечающей за распознавание вирусов, может показать уровень риска протекания болезни в сложной форме.

Коллектив российских учёных из Высшей школы экономики (ВШЭ), РНИМУ имени Пирогова и ГКБ №15 имени Филатова установил связь между рядом человеческих генов и тяжестью течения COVID-19. В результате исследования была создана математическая модель для определения силы иммунного ответа организма и, соответственно, индекса риска перенесения коронавирусной инфекции в сложной форме. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Immunology.

Для изучения клеточного иммунного ответа на коронавирус коллектив исследователей провёл генетический анализ крови 111 умерших пациентов с COVID-19 и 428 здоровых добровольцев (контрольная группа). В результате была найдена связь между тяжестью течения заболевания и уникальным для каждого человека набором генов (аллелей класса HLA-I), состоящим из шести молекул.

Для изучения клеточного иммунного ответа на коронавирус учёные провели генетический анализ крови умерших от COVID-19 пациентов и здоровых людей

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Как утверждают учёные, именно от набора аллелей зависит, как быстро и эффективно иммунные клетки будут обнаруживать и уничтожать заражённые клетки. У людей с набором, который плохо распознаёт коронавирус, чаще наблюдается тяжёлое течение болезни.

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Методами машинного обучения (с помощью искусственного интеллекта) на основе полученной выборки была разработана математическая модель, позволяющая установить силу клеточного иммунного ответа на коронавирус. В результате был разработан индекс риска со шкалой от 0 до 100, где 0 — минимальная, а 100 — максимальная опасность протекания болезни с тяжёлыми последствиями.

Сравнение с реальной клинической картиной показало, что прогнозная модель очень эффективна. Высокая точность предсказаний подтверждена результатами применения модели к независимой выборке 45 пациентов из Мадрида (испанские специалисты предоставили данные коллективу авторов исследования). Выяснилось, что индекс риска у пациентов с тяжёлым течением COVID-19 был существенно выше, чем у пациентов со средней и лёгкой тяжестью заболевания.

Также, по мнению авторов исследования, с помощью разработанной модели можно будет оценивать риски для здоровья мутаций коронавирусных штаммов.