Врач назвала способ не допустить тяжёлого развития COVID-19

Врач рекомендовала заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 следить за уровнем насыщения крови кислородом, чтобы не пропустить признаки тяжёлого развития болезни.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе врача-инфекциониста Галину Гольцман.

Гольцман рекомендовала не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Она посоветовала пользоваться пульсоксиметром, чтобы измерять уровень насыщения крови кислородом — сатурацию.

По её словам, иногда больной может не замечать низкой сатурации и чувствовать себя хорошо.

«Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — заявила врач.

Также она рекомендовала в случае слабо выраженных симптомов лечить коронавирус как грипп — соблюдать покой, принимать тёплое питьё и при необходимости жаропонижающее на основе парацетамола. При этом она советует при появлении первых симптомов ОРВИ как можно скорее сдать тест на COVID-19 и изолироваться.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до шести месяцев.