Мурашко отметил риск инфаркта после COVID-19 у лиц с болезнями сердца

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У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенёсших коронавирусную инфекцию COVID-19, наблюдаются нарушения свёртывания крови, что может привести к инфарктам и инсультам, отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко отметил риск инфаркта после COVID-19 у лиц с болезнями сердца
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Пациенты (с сердечно-сосудистыми заболеваниями. — RT), перенёсшие COVID-19, в последующем должны быть приглашены обязательно в амбулаторно-поликлиническое подразделение, им должна быть откорректирована терапия, поскольку видим, что перенесённое заболевание часто вызывает изменение свёртывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

В декабре вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в стране есть случаи смерти пациентов с хроническими заболеваниями, вылечившихся после тяжёлого течения COVID-19.

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов отмечал, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с коронавирусом значительно увеличивает частоту госпитализаций и риск летального исхода.

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