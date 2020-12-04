Голикова рассказала о случаях смерти вылечившихся от тяжёлого COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в стране есть случаи смерти пациентов с хроническими заболеваниями, вылечившихся после тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Что мы сейчас наблюдаем, анализируя данные смертности и данные после перенесённого заболевания: мы видим, что пациенты, которые тяжело перенесли заболевание COVID-19, но выкарабкались, проходят реабилитацию, но многие из них, которые страдали хроническими заболеваниями, к сожалению, тоже уходят из жизни», — сказала она.

По её словам, это напрямую связано с влиянием коронавируса на течение хронического заболевания.

Голикова добавила, что в России ведётся работа по оказанию максимальной реабилитационной помощи перенёсшим COVID-19.

«Но, к сожалению, сегодня я вынуждена констатировать, что случаи смерти уже после того, как человек перенёс COVID-19 и выздоровел, к сожалению, имеются», — заключила она.

Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сообщил, что тяжёлая форма коронавируса грозит только людям с хроническими заболеваниями, нарушениями кровообращения и иммунной системы.

В октябре заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе» врач-инфекционист Галина Гольцман рекомендовала заболевшим COVID-19 следить за уровнем насыщения крови кислородом, чтобы не пропустить признаки тяжёлого развития болезни.