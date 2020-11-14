Названы не болеющие тяжёлой формой коронавируса люди

Тяжёлая форма коронавируса грозит только людям с хроническими заболеваниями, нарушениями кровообращения и иммунной системы, заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает», — цитирует «Парламентская газета» Зверева.

Он отметил, что вероятность заражения от человека с тяжёлой формой болезни выше, но прямой зависимости нет.

По его словам, переносящие заболевания в лёгкой форме менее опасны для общества.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в интервью каналу «Россия 1», что ситуация с COVID-19 в России очень напряжённая.