Мурашко: ситуация с COVID-19 в России очень напряжённая

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в интервью каналу «Россия 1», что ситуация с COVID-19 в России очень напряжённая.
Мурашко: ситуация с COVID-19 в России очень напряжённая
  • РИА Новости

«Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряжённая. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, — это почти 900 тыс. человек», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что 75% заболевших COVID-19 находятся на амбулаторном лечении, 25% — в стационарах.

По его словам, нагрузка на медицинскую систему России крайне высокая.

Ранее Мурашко заявил, что в регионы с тяжёлой ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут направляться бригады федеральных медицинских специалистов.

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