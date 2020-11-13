Мурашко: ситуация с COVID-19 в России очень напряжённая
- РИА Новости
«Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряжённая. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, — это почти 900 тыс. человек», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что 75% заболевших COVID-19 находятся на амбулаторном лечении, 25% — в стационарах.
По его словам, нагрузка на медицинскую систему России крайне высокая.
Ранее Мурашко заявил, что в регионы с тяжёлой ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут направляться бригады федеральных медицинских специалистов.