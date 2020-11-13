Регионам России с проблемами с COVID-19 помогут федеральные медики

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионы с тяжёлой ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут направляться бригады федеральных медицинских специалистов.
Регионам России с проблемами с COVID-19 помогут федеральные медики
  • РИА Новости

«Минздрав при анализе ситуации в регионах использует риск-ориентированный подход. В регионы с наиболее напряжённой ситуацией и нагрузкой на систему здравоохранения незамедлительно будут направлены бригады федеральных специалистов», — цитирует его РИА Новости.

11 ноября Мурашко на встрече с депутатами Госдумы рассказал, что в реанимациях российских больниц в настоящее время находятся более 6 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.

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