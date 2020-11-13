Врач рассказал об основных распространителях коронавируса

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Основными распространителями коронавирусной инфекции являются переболевшие COVID-19 люди, которые отказываются носить медицинские маски. Об этом заявил заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
Врач рассказал об основных распространителях коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Перенесённый коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — приводит «Лента.Ру» его слова.

Карабиненко объяснил это тем, что после болезни вирус остаётся в верхних дыхательных путях. Поэтому, по его словам, ношение масок должно быть обязательным.

«Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает», — добавил врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.

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