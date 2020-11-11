Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в реанимациях
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По его словам, в России развёрнуто более 250 тыс. коек, занято на сегодняшний день 213 тыс. коек.
«На искусственной вентиляции лёгких находится 2600 пациентов, в целом в реанимационных отделениях находятся чуть более 6 тыс. пациентов на протяжении недели», — приводятся его слова на сайте Госдумы.
Также он рассказал, что для снижения нагрузки на скорую помощь в российских регионах увеличивается количество бригад скорой помощи.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что фаза роста заболеваемости коронавирусом в России ещё продолжается.