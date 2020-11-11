Эпидемиолог заявил о продолжении фазы роста коронавируса в России

Фаза роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России ещё продолжается. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Об этом информирует РИА Новости.

«В настоящий момент ещё продолжается фаза роста. Поскольку рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, то и его пик придётся на разный период», — сообщил Горелов.

По его словам, о начале процесса стабилизации можно будет говорить тогда, когда суточные показатели заболеваемости будут стабильны в течение восьми дней, а индекс распространения коронавируса не будет превышать 1.

Также он подчеркнул, что «по-прежнему очень многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер».

Ранее в оперштабе сообщили, что в России за сутки выявлен 19 851 случай заболевания коронавирусом.