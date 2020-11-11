Эпидемиолог заявил о продолжении фазы роста коронавируса в России

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Фаза роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России ещё продолжается. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Эпидемиолог заявил о продолжении фазы роста коронавируса в России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«В настоящий момент ещё продолжается фаза роста. Поскольку рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, то и его пик придётся на разный период», — сообщил Горелов. 

По его словам, о начале процесса стабилизации можно будет говорить тогда, когда суточные показатели заболеваемости будут стабильны в течение восьми дней, а индекс распространения коронавируса не будет превышать 1. 

Также он подчеркнул, что «по-прежнему очень многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер».

Ранее в оперштабе сообщили, что в России за сутки выявлен 19 851 случай заболевания коронавирусом.

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