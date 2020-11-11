В России за сутки выявлен 19 851 новый случай коронавируса

В России в течение суток выявлен 19 851 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 836 960. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Reuters

Накануне сообщалось о 20 977 заболевших. Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России по-прежнему остаётся сложной, в каждом регионе нужно обеспечить всё необходимое для лечения заболевших.