В России за сутки выявлено 20 977 новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
RT
В России в течение суток выявили 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 817 109. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки выявлено 20 977 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Накануне были выявлены 21 798 заболевших коронавирусом.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России по-прежнему остаётся сложной, в каждом регионе надо обеспечить всё необходимое для лечения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить