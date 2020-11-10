В России за сутки выявлено 20 977 новых случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 817 109. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Reuters