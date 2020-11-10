В России за сутки выявлено 20 977 новых случаев коронавируса
В России в течение суток выявили 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 817 109. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
- Reuters
Накануне были выявлены 21 798 заболевших коронавирусом.
Премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России по-прежнему остаётся сложной, в каждом регионе надо обеспечить всё необходимое для лечения.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»