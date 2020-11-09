В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса

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RT
В России в течение суток выявили 21 798 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 796 132. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса
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«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 798 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5849 (26,8%) без клинических проявлений», — отмечается в заявлении.

Накануне в стране было зафиксировано 20 498 случаев коронавируса.

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