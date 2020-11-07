Иммунолог объяснил правила новогоднего застолья в условиях пандемии

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 стоит устраивать новогоднее застолье.
Иммунолог объяснил правила новогоднего застолья в условиях пандемии
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Как рассказал специалист в беседе с радио «Комсомольская правда», во время праздничного застолья стоит отказаться от алкоголя.

«Надо ограничить потребление алкоголя. То есть не напиваться до поросячьего визга и постараться не переедать. Особенно это относится к людям, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, избыточный вес, гипертонию и атеросклероз», — сказал он.

Болибок пояснил, что потребление алкоголя повышает свёртываемость крови и риск тромбозов, что играет на руку коронавирусной инфекции.

Ранее президент Российской диабетической ассоциации врач-диабетолог Михаил Богомолов в беседе с ФАН оценил возможное влияние хронических заболеваний на COVID-19.

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