Диабетолог оценил возможное влияние хронических заболеваний на COVID-19

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Президент Российской диабетической ассоциации, врач-диабетолог Михаил Богомолов оценил возможное влияние хронических заболеваний на COVID-19.
Диабетолог оценил возможное влияние хронических заболеваний на COVID-19
  • Reuters

«Диабет как осложняющий фактор при коронавирусной инфекции по смертельным исходам стоит на втором месте после 80-летнего возраста», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, механизмы развития заболевания у COVID-19 и диабета I типа похожи.

Со своей стороны, вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с сайтом «Москва 24» отметил, что диабет действительно приводит к осложнениям при коронавирусе.

«В большей части речь идёт о диабете II типа, а он очень тесно связан с возрастом. Здесь чаще всего страдают пожилые люди, которым за 60 лет. Они уже и по возрасту попадают в группу риска по коронавирусу, а что касается диабета, то он ещё увеличивает их патологию», — уточнил эксперт.

Как отметил Альтштейн, диабетикам важно сохранять режим самоизоляции, проявлять осторожность.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.

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