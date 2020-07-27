Онищенко рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на COVID-19

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.

«Как только появился COVID, в группу риска отнесли старшее поколение, страдающее онкологией, эндокринными заболеваниями и кардиологией. А самое распространённое эндокринное заболевание — сахарный диабет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, к группе риска относится и молодое поколение, но с этой же патологией.

Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на COVID-19.