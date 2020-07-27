Онищенко рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на COVID-19
- РИА Новости
«Как только появился COVID, в группу риска отнесли старшее поколение, страдающее онкологией, эндокринными заболеваниями и кардиологией. А самое распространённое эндокринное заболевание — сахарный диабет», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, к группе риска относится и молодое поколение, но с этой же патологией.
Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на COVID-19.