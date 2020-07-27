Онищенко рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на COVID-19

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.
Онищенко рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на COVID-19
  • РИА Новости

«Как только появился COVID, в группу риска отнесли старшее поколение, страдающее онкологией, эндокринными заболеваниями и кардиологией. А самое распространённое эндокринное заболевание — сахарный диабет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, к группе риска относится и молодое поколение, но с этой же патологией.

Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить