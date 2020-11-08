В России за сутки выявили 20 498 случаев коронавируса
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Накануне в стране было зафиксировано 20 396 случаев коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что чаще всего люди инфицируются коронавирусом в общественном транспорте.
Ранее российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что одышка, особенно в сочетании с тахикардией, является наиболее настораживающим симптомом COVID-19.
Также руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.