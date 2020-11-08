В России за сутки выявили 20 498 случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 20 498 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 774 334. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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