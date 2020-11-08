В России за сутки выявили 20 498 случаев коронавируса

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RT
В России в течение суток выявили 20 498 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 774 334. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки выявили 20 498 случаев коронавируса
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

Накануне в стране было зафиксировано 20 396 случаев коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что чаще всего люди инфицируются коронавирусом в общественном транспорте.

Ранее российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что одышка, особенно в сочетании с тахикардией, является наиболее настораживающим симптомом COVID-19.

Также руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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