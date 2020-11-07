В России за сутки выявили 20 396 новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
В России за сутки выявили 20 396 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 753 836 пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки выявили 20 396 новых случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Днём ранее было выявлено 20 582 случая коронавируса.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что порядка 650 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении и около 250 тысяч — на стационарном. 

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чаще всего люди инфицируются коронавирусом в общественном транспорте.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как мутирует коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить