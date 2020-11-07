В России за сутки выявили 20 396 новых случаев коронавируса
- © РИА Новости / Евгений Биятов
Днём ранее было выявлено 20 582 случая коронавируса.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что порядка 650 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении и около 250 тысяч — на стационарном.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чаще всего люди инфицируются коронавирусом в общественном транспорте.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как мутирует коронавирус.