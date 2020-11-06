Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в стационарах

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах.

«Сегодня порядка 650 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении, это практика общемировая. И где-то порядка 250 тыс. человек — это те, которые сегодня находятся на стационарном лечении», — заявил Мурашко.

Согласно данным оперштаба на 6 ноября, в России за сутки выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрированы 1 733 440 пациентов с COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.