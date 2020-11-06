В России выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса
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- РИА Новости
«За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса», — говорится в сообщении.
Больше всего случаев зарегистрировано в Москве — 6253, Санкт-Петербурге — 1171, Подмосковье — 605, а также Нижегородской и Архангельской областях — 431 и 369 соответственно.
Накануне в России в течение суток зафиксировали 19 404 новых случая коронавирусной инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией.
Также заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как мутирует коронавирус.