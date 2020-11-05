В России за сутки выявили 19 404 случая коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.
Накануне в России в течение суток зафиксировали 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией.
26 октября в центре Чумакова заявили, что планируют в середине декабря подать документы в Минздрав для регистрации третьей российской вакцины от COVID-19.