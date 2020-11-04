В России за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
- globallookpress.com
Накануне в России в течение суток зафиксировали 18 648 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией.
26 октября в центре Чумакова заявили, что планируют в середине декабря подать документы в Минздрав для регистрации третьей российской вакцины от COVID-19.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.