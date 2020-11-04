В России за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 693 454 пациента с COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
  • globallookpress.com

Накануне в России в течение суток зафиксировали 18 648 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией.

26 октября в центре Чумакова заявили, что планируют в середине декабря подать документы в Минздрав для регистрации третьей российской вакцины от COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.

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