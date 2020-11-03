В России за сутки выявили 18 648 случаев коронавируса
- АГН «Москва»
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«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 648 в 85 регионах, в том числе выявлен активно 4421 (23,7%) без клинических проявлений», — отмечается в заявлении.
Накануне в России в течение суток зафиксировали 18 257 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.