Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, как мутирует коронавирус

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как мутирует коронавирус.
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, как мутирует коронавирус
  • РИА Новости

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более 1% генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — сказал Горелов РИА Новости.

Ранее генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что специалисты центра выявили более 80 мутаций коронавируса. При этом он подчеркнул, что данные мутации не влияют на эффективность разработанной от инфекции вакцины.

Также доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19.

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