Попова рассказала, где чаще всего инфицируются коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, где чаще всего инфицируются коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга», — цитирует ТАСС Попову.

По её словам, «чаще всего люди заражаются в транспорте».

Согласно данным оперштаба на 6 ноября, в России за сутки выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрированы 1 733 440 пациентов с COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.