Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной

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Ситуация с распространением коронавируса в России по-прежнему остаётся сложной, в каждом регионе надо обеспечить всё необходимое для лечения. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной
  • РИА Новости

«Ситуация по-прежнему остаётся сложной. Средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, доведены до регионов. И в каждом субъекте Российской Федерации надо обеспечить всё необходимое для лечения людей», — сказал он.

Как отметил председатель правительства, речь идёт и о системе тестирования, и о средствах индивидуальной защиты, и о медикаментах.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что ситуация с распространением COVID-19 остаётся тревожной.

По его словам, этим ежечасно занимается правительственный штаб.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

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