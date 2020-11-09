Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной
- РИА Новости
«Ситуация по-прежнему остаётся сложной. Средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, доведены до регионов. И в каждом субъекте Российской Федерации надо обеспечить всё необходимое для лечения людей», — сказал он.
Как отметил председатель правительства, речь идёт и о системе тестирования, и о средствах индивидуальной защиты, и о медикаментах.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что ситуация с распространением COVID-19 остаётся тревожной.
По его словам, этим ежечасно занимается правительственный штаб.
RT ведёт прямую трансляцию заседания.